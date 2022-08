Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Am 2. September bietet die WEIN.GENUSS – Winzertafel am Weinberg Lutzmannsburg den perfekten Rahmen zum Feiern: Inmitten der malerische Atmosphäre des Weingebirges stehen 18 erlesene Weine der Lutzmannsburger Winzer und regionale Köstlichkeiten bereit. Am Ende können alle verkosteten Weine vor Ort erworben werden.

Die BVZ verlost Tickets für die „Winzertafel am Weinberg“ am 2. September in Lutzmannsburg. Einsendeschluss: 25. August.