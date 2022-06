Mit der BVZ zum Match NSC gegen Rapid

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Schon am kommenden Montag beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison bei Burgenlands Nummer eins, dem SC Neusiedl am See. Nur wenige Tage später steht schon das erste Spiel am Programm – und das hat es gleich in sich. Als Testgegner kommt Rapid ins Burgenland, genauer gesagt ins Mittelburgenland. Gespielt wird auf der Sportanlage in Lackenbach. Die Partie steigt am Samstag, dem 25. Juni um 16.30 Uhr (Einlass: 14.30 Uhr) am Sportplatz Lackenbach.

Vorverkaufskarten (begrenztes Platzkontingent) sind in allen Raiffeisenbanken im Burgenland, Wien und Niederösterreich sowie im Gasthaus Waya und Gasthaus Familia (beide Lackenbach) erhältlich. Online-Tickets sind wiederum unter oeticket.com beziehbar. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis inklusive 12 Jahren ist frei. Vorverkaufstickets kosten 15 Euro, die VIP-Karte gibt es um 100 Euro (Ticket inkludiert Sitzplatz sowie Speisen und Getränken bis eineinhalb Stunden nach Spielende). Nach dem Spiel stehen die Rapid-Profis für Autogramme und Fotos zur Verfügung.

Die BVZ verlost 1x2-Eintrittskarten!

Einsendeschluss ist der 22. Juni.