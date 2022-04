Werbung Anmeldung zum Newsletter

Joshs Hit „Cordula Grün“ aus 2018 wurde nicht nur zum Radiohit, sondern avancierte auch in Clubs und auf Partys zu einem der meistgespielten Songs. Dafür gab‘s auch den Amadeus für den „Song des Jahres“. Im Mai ist Josh bei einem Mega Open Air Konzert am Weingut von Eichenwald Weine in Horitschon zu Gast.

Die BVZ verlost „Tickets und ein Meet & Greet“ für das Open Air von Josh am 20. Mai im Weingut Eichenwald Weine in Horitschon.

Einsendeschluss: 1. Mai.