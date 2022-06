Werbung Anmeldung zum Newsletter

Die weitläufige Festivallocation wird in diesen zwei Tagen zum Schlaraffenland rund um das Thema Rum. Die BVZ verlost Tickets für Slot 1 am Freitag, dem 16. September, für das Vienna Rumfestival in der Ottakringer Brauerei in Wien.

Rumfestival Slot 1: Freitag, 14.30 bis 18.30 Uhr. Einsendeschluss: 18. Juli.