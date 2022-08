Mit der BVZ zum Summer Pulse 2022

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Am Samstag, dem 27. August, wird nach zwei Jahren Zwangspause am Gelände des Freizeit- und Veranstaltungszentrums Lackenbach wieder eine heiße Partynacht gefeiert: die Summer Pulse Party. Bereits zum vierten Mal veranstaltet der Sportverein Lackenbach in diesem Jahr seine legendäre Summer Pulse Party. Das Fest steigt am Samstag, dem 27. August, ab 20 Uhr am Gelände des Freizeit- und Veranstaltungszentrums Lackenbach.

„Sensationelle Specials wie eine einzigartige Bühne, legendäre Lichtshows und Lichteffekte, ein unvergleichbarer Sound und großartige DJs machen die Summer Pulse Party 2022 zum absoluten Pflichttermin in diesem Sommer“, freuen sich die Veranstalter auf das Event.

Auch das Wetter wird der Party keinen Strich durch die Rechnung machen, da Summer Pulse zu 100 Prozent wetterfest sein wird, heißt es vonseiten der Veranstalter. Musikalisch bietet die Summer Pulse Party im Jahr 2022 wieder richtige Schmankerln. Mit dabei sind die austro-britische Band „The Blamphins“ und Raha Resident-DJ „Nyro“. Auch Lackenbachs Eigenbau-DJ Miles wird wieder für geniale Partystimmung sorgen.

Als besondere Highlights am Line Up gelten dieses Jahr der Tiroler „Fat Tony“ – der Rohdiamant unter den österreichischen DJs – und das Linzer DJ-Duo „Coverrun“. Auf deren Visitenkarten stehen Mega-Events wie Austria Goes Zrce, Electric Love Festival und das Donauinselfest. Vorverkaufskarten sind in allen burgenländischen Raiffeisenbanken und im Café-Restaurant Waya in Lackenbach erhältlich. Die Abendkarten sind limitiert.