Mit der BVZ zur Premiere von „Mein Lotta-Leben“

Ein ganzer Kinosaal wartet auf die BVZ Leser: Die Gewinner können „Mein Lotta-Leben - Alles Tschaka mit Alpaka“ im Cineplexx Mattersburg sehen.

Lotta Petermann freut sich riesig auf ihre erste Klassenfahrt. Endlich ohne Eltern und mit ihren besten Freunden Amrum unsicher machen. Doch Mama Sabine sabotiert Lottas Pläne und schlägt ausgerechnet Papa Rainer als Begleitperson vor. Und dann klebt auch noch der neue französische Mitschüler Rémi verknallt an „seiner Lothar“ und ihrer Bande, den Wilden Kaninchen. Was sie davon halten soll, dass ausgerechnet ihre besten Freunde und Paul sich plötzlich so gut mit Rémi verstehen, weiß sie aber auch nicht so recht. Ohne Verstärkung durch ihre Freunde aber wäre das Abenteuer Amrum selbst für Lotta eine Nummer zu groß – und auch nur der halbe Spaß. Die BVZ verlost zur Premiere von „Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka“ einen ganzen Kinosaal inklusive einer Portion Popcorn am 16. August um 17 Uhr im Cineplexx Mattersburg. Die BVZ-Gewinner sehen den Film bereits vor dem offiziellen Filmstart am 18. August.