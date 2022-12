Mit Genuss ins neue Jahr

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Mit Tanz und Genuss wird im „Das Blaufränkisch“ ins neue Jahr gefeiert. Mit regionalen Schmankerln, Gala-Silvester-Menü, prickelndem Champagner und Live-Musik begrüßt Walter Kirnbauer seine Gäste am 31. Dezember in Deutschkreutz. Zur Feier des Tages, oder besser gesagt des Jahres, gibt es für Restaurantbesucher und Hotelgäste ein wahres Feuerwerk an Genüssen.

Am 1. Jänner 2023 wird Frühstück bis 12 Uhr mittags serviert. Regionale Köstlichkeiten, frische Austern und die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts lassen die Gäste feierlich in das neue Jahr starten.

Die BVZ verlost ein Katerfrühstück am 1. Jänner 2023 im „Das Blaufränkisch“ in Deutschkreutz.

Einsendeschluss: 20. Dezember