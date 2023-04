Muse gehen auf Tournee: Mit der BVZ dabei sein!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Nach dem weltweiten Chart-Erfolg ihres neunten Studioalbums „Will Of The People“ hat die mit mehreren Platin- und Grammy-Awards ausgezeichnete Rockband Muse ihre Europatermine für den Sommer bekanntgegeben.

Die Band Muse zeigt vor allem bei ihren Shows, dass sie eine der besten Live-Bands der Welt ist und auch ihre „Will Of The People-Welttournee 2023“ wird keine Ausnahme sein. Als Support bei den Stadien-Shows im Sommer 2023 mit dabei sind niemand geringerer als Royal Blood.

Am 3. Juni machen Muse auch in Wiener Neustadt Station.

Die BVZ verlost Tickets für das Open-Air Konzert „Muse“ am 3. Juni im Stadion Wiener Neustadt. Einsendeschluss: 1. Mai.