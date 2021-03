In der Vorstadt geht es auch in der 5. Staffel wieder rund, denn neue Gesichter mischen die Vorstadt auf. So zum Beispiel die junge Journalistin Priska Fischer oder Raoul, der neue Friseur. Sendestart ist am 16. März auf ORF 1.

Die BVZ verlost eine DVD Box für die Kultserie „Vorstadtweiber – Staffel 5“. Kennwort: Vorstadtweiber Einsendeschluss: 21. März