Am 2. und 3. Juli findet heuer das vierte Croatisada Open Air im KUGA Park in Großwarasdorf statt. Auch dieses Jahr erwartet die Gäste wieder eine bunte musikalische Mischung: Auf der Bühne werden untern anderem „Voodoo Jürgens & die Ansa Panier“, „Harri Stojka“, „Gewürztraminer“ und viele mehr stehen.

Die BVZ verlost Festivalpässe für die „Croatisada“ am 2. und 3. Juli in der KUGA in Großwarasdorf.

Kennwort: Croatisada.

Einsendeschluss: 30. Juni.