Die Habe D’ere Gastronomie GmbH lädt am Freitag, dem 21. April, zur musikalischen Zeitreise „Turn back time“ mit Cascada (Support: DJ Delta, DJ Vexx und DJ Nerib) und am Samstag, dem 22. April, zu „Hard Spring“ mit Jebroer aus den Niederlanden (Support: DJ Nerib, DJ Delta, DJ Sanny und Delighted) ins große Partyzelt am Veranstaltungsplatz in Oberpullendorf ein.

Die BVZ verlost Kombitickets für beide Party-Abende.

Einsendeschluss ist der 16. April.