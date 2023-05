Picture on für Kinder in Pinkarocken

Nach mehr als zwanzig Jahren pinkarocken steht fest: Bildein ist reif für ein eigenes Festival für alle begeisterten Nachwuchs-Pinkarocker und Pinkarockerinnen. Und wer das picture on festival kennt, der weiß um was es hier geht: Ums gemeinsame Rocken! Am 24. Juni sind die Kinder die ganz Großen und können ein eigens für sie auf die Beine gestelltes Musikfestival erleben. Es gibt Eintrittsbänder, Festivalshirts, Musik-Workshops, Cocktails von und für Kinder, Kinder-DJ-Sets, supercoole Mitmach-Stationen und natürlich eine saftige Portion Livemusik auf der Bildeiner Bühne.

Die BVZ verlost Tickets für das „picture on kids“ am 24. Juni am Festivalgelände in Bildein. Beginn ist um 15 Uhr. Kinder bis 3 Jahre haben freien Eintritt. Kennwort: picture on kids. Einsendeschluss: 5. Juni.