Prickelnder Genuss in der Buschenschank Dorfmeister

Letztes Jahr wurde der Pop-up Veggie & Vegan Buschenschank mit einem Tag ins Leben gerufen. Dieses Jahr findet er bereits an zwei Tagen statt à 16.6. und 17.6. jeweils ab 16:00 Uhr

Die BVZ verlost einen Gutschein und eine Flasche Frizzante im Pop-up Veggie & Vegan Buschenschank Dorfmeister in Schattendorf. Der Gutschein kann am 16. oder am 17. Juni eingelöst werden.

Teilnahmeschluss ist der 5. Juni

Winzer- und Buschenschank Dorfmeister

Hauptstraße 136, 7022 Schattendorf; Heurigenstadl im Vintage-Ambiente