Rapidfans gesucht

Der SK Rapid wird sich in den nächsten drei Jahren im Burgenland auf sportliche Aufgaben vorbereiten. Aus diesem Anlass suchen wir mit einer monatlichen Gewinnspielfrage bis November die Rapid-Fans des Landes. Unter allen Teilnehmern werden VIP-Tickets für ein Heimspiel des SK Rapid sowie Goodie-Packages verlost.

Einfach ein Mail mit der richtigen Antwort (A, B oder C) und Kennwort „Rapid-Fan“ an gewinnspiel@bvz.at schicken. Einsendeschluss: 1. November.

Frage: Carsten Jancker erzielte in 443 Matches 137 Tore. Wie viele Tore machte er in seiner Zeit in der Bundesliga für den SK Rapid Wien und den SV Mattersburg?

A: 1 Tor – 1 Tor für Rapid, 0 Tore für Mattersburg.

B: 80 Tore – 50 Tore für Rapid, 30 Tore für Mattersburg.

C: 28 Tore – 7 Tore für Rapid, 21 Tore für Mattersburg

oder online mitspielen: .