Die deutsche Rockband „Fehlfarben“ hat die Coronazeit produktiv genutzt und ein neues Album mit zahlreichen neuen Titeln herausgebracht. Bei der dazugehörigen Tour kommt sie auch nach Wien. Die BVZ verlost Tickets für das Konzert „Fehlfarben“ am 10. November in der Arena in Wien. Kennwort: Fehlfarben. Einsendeschluss: 6. November.