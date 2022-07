„Salla – das Pestdirndl“: Ein Roman über Pest und Hoffnung

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Weidingers historischer Roman berichtet von der Entstehungslegende der Dreifaltigkeitssäule in Kleinhöflein. Die Geschichte beginnt nur wenige Jahre nach dem Ende des 30-jährigen Krieges im 17. Jahrhundert. Am 4. September 1655 wird in einer kleinen Siedlung nahe Kapuvár Salla geboren. Als kleines Mädchen muss Salla, gewaltsam vom Vater getrennt, gemeinsam mit ihrer Mutter vor den mordenden Osmanen fliehen.

Die BVZ verlost das Buch „Salla“ von Josef Weidinger. Teilnahmeschluss ist der 13. Juli.