Zum Fröhlichen Arbeiter, Apetlon

Familie Tschida bekocht Sie mit den besten Leckereien der jeweiligen Jahreszeit und deckt den Großteil der Zutaten durch regionale Anbietern ab. Genießen Sie köstliche Bärlauchnockerl im Frühling, vorzügliche Spezialitäten vom Nationalpark-Steppenrind im Sommer, delikates Wildbret im Herbst und echten Seewinkler Erdäpfelschmarrn im Winter.

Tipp: Weinwirt 2018

Öffnungszeiten: Fr-Di: 9:00 - 22:00 Uhr

Kontakt: +43 2175 22 18,

www.froehlicherarbeiter.at

Zur alten Mauth, Neusiedl am See

Familie Windholz ist mit ihrem hohem Qualitätsanspruch, persönlichem Service und burgenländischer Lebensart stets um ihre Gäste bemüht. Um Frische und Qualität der Speisen garantieren zu können, kommt vorwiegend auf den Tisch, was Region und Jahreszeiten zu bieten haben. Dazu werden die edelsten Tropfen der Winzer am Neusiedler See serviert.

Tipp: Unsere Kardinalschnitte

Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr, Sa: 11:00-22:00 Uhr, Sonn- und Feiertag: 11:00-19:00 Uhr

Kontakt: +43 2167 81 29,

www.mauth-windholz.at

Gewinnspielfrage:

Wie viele Schmankerlwirte gibt es?

Wer die Frage richtig beantwortet, der hat die Chance einen Schmankerlwirt Gutschein im Wert von 40 Euro zu gewinnen.

Einsendungen per Mail an: gewinnspiel@bvz.at

per Post an: BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt

Die Gewinner werden schriftlich verständigt.

Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass die personenbezogenen Daten dem Veranstalter weitergeleitet werden, um die Tickets aushändigen zu können.

Einsendeschluss 15. Mai 2019