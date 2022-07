Spaß für Jung und Alt beim Golser Volksfest

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Egal ob Spaß im Vergnügungspark, Kulinarik und Erfrischendes im Weinzelt, tolle Angebote im Rahmen der Wirtschaftsmesse und prominente Stargäste auf der Kulturbühne – all das und noch viel mehr erwartet die Gäste am Golser Volksfest. Da lässt es sich auch die BVZ nicht nehmen, am Eröffnungswochenende mit dabei zu sein. Besuchen Sie den BVZ-Stand und drehen Sie am BVZ-Glücksrad.

Die BVZ verlost Tickets für das 53. Golser Volksfest von 12. bis 21. August. Einsendeschluss 2. August.