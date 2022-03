Spiel & Spaß im Freien: Gewinne Jahreskarte für das Seebad Podersdorf

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Auf 18.000 Quadratmetern gibt es im Strandbad in Podersdorf am See Spiel und Spaß für jedes Alter. So finden sich locker und ganz schnell beste Freunde zwischen Kugelwelle und Schilf-Parcours. Rutschen gehören immer dazu. Rauf auf die „Seerose“ und runtersausen durch den Tunnel. Oder das „Vogelparadies“ erklettern und abwärts rutschen? Die „Wasserfaszination“ hält interaktiv, was ihr Name verspricht.

Die BVZ verlost Jahreskarten für das Strandbad in Podersdorf am See. Einsendeschluss: 19. April.