Spielideen zum Weltspieletag

Planken-Plumpser

Auf dem Piratenschiff mit weit herausragenden Planken ist ein Schatz versteckt. Doch so einfach kommt niemand an das Gold von El Giraffo heran. Besonders, wenn der eigene Elefanten-Pirat auf einer wackeligen Planke steht, die nur ein kleiner Magnet festhält. Aber mit einer Portion Mut und Glück setzen kleine Möchtegern-Piraten auf die richtigen Karten und laden dem Gegner schwere Holzkisten auf. Doch Vorsicht! Wer zu viel riskiert, muss selbst einen Schritt weiter hinaus auf die schwankende Planke und landet schnell im Wasser! Wer am Ende trocken bleibt, gewinnt das spannende Gerangel an Bord. Für zwei bis vier Spieler ab fünf Jahren für 34,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

40 Jahre Scotland Yard – Jubiläumsausgabe im Retro-Design

Er ist ein Mysterium. Der Unsichtbare. Bewaffnet mit Trenchcoat, Hut und schwarzer Sonnenbrille bewegt er sich wie ein Phantom durch Londons Straßen und Untergrund und hält die Polizei von Scotland Yard in Atem. Seit 40 Jahren jagt sie den geheimnisvollen Mister X. Seit 40 Jahren ist die Begeisterung bei Millionen von Kindern, Familien und Erwachsenen für diese Detektivjagd ungebrochen. Zum Jubiläum erscheint das Kultspiel als limitierte Sonderedition im Retrodesign: Vom Spielplan über die Tickets für Bus, Taxi und Underground bis hin zur Anleitung – der gesamte Look versetzt die Spieler zurück in die 90er Jahre. Dazu gibt es ein neu verfasstes Abenteuerbuch von THiLO, in dem die Leser immer wieder selbst entscheiden, wie die wilde Verfolgungsjagd weitergeht. Für zwei bis sechs Spieler ab acht Jahren für 42,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Jurassic Park – Danger!

Willkommen im Jurassic Park! Jage als Dinosaurier – oder überlebe als Mensch! Das Zweiparteien-Abenteuerspiel basiert auf dem berühmten Filmklassiker Jurassic Park und macht den echten Dinosaurier-Nervenkitzel spürbar. Ein Spieler steuert die Dinosaurier, die sich auf der Jagd durch den Dschungel schleichen. Die anderen Spieler schlüpfen in die Rollen der Figuren aus dem Filmklassiker und versuchen, von der Insel zu entkommen. Für zwei bis fünf Spieler ab zehn Jahren für 44,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

