Startschuss für Rotweintage

An den Tagen der offenen Kellertür kann man hautnah die Gastfreundschaft der Neckenmarkter Winzer und die preisgekrönten Weine erleben. Viele Betriebe sind bequem zu Fuß zu erreichen – aber auch die Pferdekutsche oder Oldtimer-Traktoren sind sehr beliebt. Zudem gibt es einen Shuttlebus, mit dem auch entlegenere Weingüter in kürzester Zeit erreichbar sind.

Freitag 12. August:

Eröffnung am Dorfplatz, 19.30 Uhr Platzkonzert Musikverein Weinland, 20 Uhr Begrüßung der Ehrengäste und Eröffnung mit dem Musikverein Weinland

Samstag 13. August:

11 bis 18 Uhr: Tag der offenen Kellertür, ab 18 Uhr Weinkost am Dorfplatz, musikalische Unterhaltung mit der „Fahnenschwinger Blaskapelle“

Sonntag 14. August:

11 bis 18 Uhr: Tag der offenen Kellertür, ab 18 Uhr Weinkost am Dorfplatz, musikalische Unterhaltung mit den „Goldbach Buam“.

Die BVZ verlost Tickets für die Rotweintage vom 12. bis 14. August in Neckenmarkt. Einsendeschluss: 1. August.