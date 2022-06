Staunen und Lachen bei Hazel Brugger in Wiesen

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Hazel Brugger ist Stand Up Comedian und Moderatorin. Die gebürtige US-Amerikanerin wuchs in der Nähe von Zürich auf und lebt und arbeitet heute in Zürich und Köln. Sie ist Gewinnerin des Deutschen Comedypreises, Salzburger Stiers, Swiss Comedy Awards und hat den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen. Jetzt tourt sie mit ihrem dritten Bühnenprogramm durch den deutschsprachigen Raum. Jenseits der Bühne kennt man sie aus dem Fernsehen und von ihrem YouTube-Kanal und wöchentlichen Podcast.

Die BVZ verlost Tickets für „Hazel Brugger“ am 26. Juni am Festivalgelände in Wiesen.

Einsendeschluss: 19. Juni.