Summer Pulse: Die heißeste Party des Sommers!

Musikalisch legt die Summer Pulse Party im Jahr 2023 noch einen drauf. Beginnend mit dem DJ-Duo SIN, bestehend aus den zwei talentierten Musikern Jonathan und Marvin, wird der Sonnenuntergang bestimmt zu einem besonderen. Wie in den Jahren zuvor wird auch der Deutschkreutzer Niko Rois, alias NYRO, wieder für ideale Stimmung sorgen. Auch Lackenbachs Eigenbau-DJ MILES darf am Summer Pulse Line-Up nicht fehlen.

Als besondere Highlights am Line Up gelten dieses Jahr das DJ-Duo KARMA aus Niederösterreich, welche dafür sorgen werden, dass bis in die Morgenstunden durchgetanzt und gefeiert wird. Als besonderes Schmankerl besucht uns dieses Jahr FEBRATION – auf seiner Visitenkarte stehen Events wie die Maturareise X-JAM, das Donauinselfest und der Praterdome.

Vorverkaufskarten sind online auf www.eventjet.at oder ab 01.08. im Cafe-Restaurant Waya in Lackenbach erhältlich.

Mit der BVZ könnt Ihr Karten gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 9. August.