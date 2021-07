Die Surf-Days kommen erstmals ins Burgenland und bieten vom 12. bis 15. August echtes Surf-Feeling im Shoppingcenter PADO-Galerien in Parndorf.

In 30-minütigen Surf-Sessions erhalten Surfer oder Einsteiger in einer Gruppe von bis zu fünf Personen eine fachkundige Betreuung und können auf der Welle schnell Fortschritte machen. Auch Vollblutsurfer kommen in der durch Pumpen erzeugten Welle auch ohne Wind vollauf ihre Kosten. Die Surfstation ist täglich von 12 bis 21 Uhr in Betrieb, auch sonntags. Mit vielfältiger Kulinarik und coolen Drinks werden die Gäste bestens versorgt sein. Mitzubringen ist Badekleidung, ein Handtuch und ein eigener Neoprenanzug – wenn vorhanden. Neoprenanzüge werden auf

Wunsch zur Verfügung gestellt, eine Umkleidekabine gibt es ebenfalls vor Ort. Ganz einfach online unter www.surf-days.com/shop/parndorf anmelden und reservieren. Nähere Infos gibt es auch unter www.pado.at.

Wir verlosen eine Surf Session!

Die BVZ verlost eine exklusive Surf Session für Dich und maximal vier weitere Surfer Deiner Wahl inklusive einer PADO-Shopping Card im Wert von 300 Euro. Kennwort: PADO. Einsendeschluss: 4. August.