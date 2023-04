Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Tage voller Genuss mit variantenreichen Weinen und guten Gesprächen freuen. Start ist am 26. Mai mit einer Eröffnung am Kirchenplatz. Der 27. und 28. Mai stehen ganz im Zeichen der Offenen Kellertüren in Horitschon.

Die BVZ verlost Karten für das „rotweinOpening“ am 27. und 28. Mai in Horitschon. Kennwort: rotweinOpening. Einsendeschluss: 10. Mai.