„The Offspring“ in der Arena Nova

Die Punkrock-Urgesteine „The Offspring“ machen mit ihrer „Let the Bad Times Roll“-Tour am Samstag, 13. Mai, Halt in der Arena Nova in Wiener Neustadt. „Let the Bad Times Roll“ ist das zehnte Studioalbum der Band. Getreu der Respektlosigkeit, die den Kern der Punk-Rock-Musik ausmacht, haben die Band und Texter Dexter Holland einen Blick auf die kulturellen Momente von heute geworfen und scheuen sich nicht, auch in diesem Album aktuelles Material zu verarbeiten.

Die NÖN verlost fünf mal zwei Tickets für das Konzert in der Arena Nova (Teilnahmeschluss: 28. Februar).