Gewinnspiel „The Offspring“ rocken die Arena Nova in Wr. Neustadt

„The Offspring“. Die Band gilt als eine der besten Punk-Rock-Bands. Foto: TheOffspring

D ie Punkrock-Urgesteine „The Offspring“ haben angekündigt, dass ihre „Let the Bad Times Roll“ Tour am 13. Mai in die Arena Nova in Wiener Neustadt kommen wird.

„The Offspring" werden häufig als eine der besten Punkrock-Bands aller Zeiten angesehen und sind für ihren unverwechselbaren Sound und ihre sozialen Kommentare bekannt. Im Laufe ihrer Karriere haben sie über 40 Millionen Alben verkauft, sind durch Arenen getourt und haben sich eine weltweite Fangemeinde aufgebaut. „Let the Bad Times Roll" ist ihr zehntes Studioalbum. Getreu der Respektlosigkeit, die den Punk-Rock ausmacht, haben die Band und Texter Dexter Holland einen Blick auf die kulturellen Momente von heute geworfen und scheuen sich nicht, auch aktuelles Material zu verarbeiten. Die BVZ verlost Tickets für „The Offspring" am 13. Mai in der Arena Nova in Wiener Neustadt. Einsendeschluss: 31. Jänner