Bereits zum sechsten Mal findet die größte Rummesse Mitteleuropas in der Ottakringer Brauerei statt. Über 40 Produzenten und Aussteller präsentieren hunderte Sorten Rum aus aller Welt. Rumliebhaber haben die einzigartige Möglichkeit über 300 Sorten zu entdecken. Ein außergewöhnliches Setup, die Dekoration und kubanische Musik schaffen eine einmalige Atmosphäre.

Die BVZ verlost Tickets für einen Rum-Slot nach Wahl am 25. und 26. September in der Ottakringer Brauerei in Wien.

Kennwort: Rumfestival

Einsendeschluss: 3. Juli