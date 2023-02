Volles Programm auf der Ferienmesse

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Neben vielen namhaften Anbietern aus der Touristikbranche, unter anderem dem Partnerland Kroatien, erwartet die Besucherinnen und Besucher bei der Ferienmesse in Wien ein umfangreiches Spektrum an Möglichkeiten. Denn egal, ob der nächste Urlaub in weite Ferne führen, oder doch lieber in Österreich stattfinden soll, hier ist für jeden das Richtige dabei.

Die BVZ verlost Tickets für die „Ferienmesse“ vom 16. bis 19. März in Wien. Kennwort: Ferienmesse. Einsendeschluss: 1. März.