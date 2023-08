Wahres Hitfeuerwerk: Bonnie Tyler in der Wiener Stadthalle

Der Song stürmte die internationalen Charts und verkaufte sich global über neun Millionen Mal. Die epische Power-Ballade ist ein Paradestück, in dem die blonde Sängerin mit der markanten Reibeisenstimme brilliert. Bei ihren Konzerten brennt Bonnie zudem ein Hit-Feuerwerk ab – von ihrem ersten Charts-Treffer „Lost In France“ (1975) über den Welthit „It's A Heartache“ sowie „Holding Out For A Hero“, „If You Were A Woman (And I Was A Man)“ oder „Loving You Is A Dirty Job“ bis hin zu Stücken ihrer 2021er-CD „The Best Is Yet To Come“.

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert von Bonnie Tyler am 14. Oktober in der Wiener Stadthalle. Einsendeschluss: 20. September.