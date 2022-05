Weltklasse Unterhaltung im Zirkuszelt: BVZ verlost Karten!

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Mit einem „Weltklasse Programm“ macht der Circus Alex Kaiser vom Donnerstag, dem 2. bis Sonntag, dem 12. Juni in Oberwart auf dem Gelände neben der Firma Forstinger Halt. Kaiser ist bereits Zirkusdirektor in 9. Generation. Seit über 270 Jahren existiert der Familienzirkus, der seine Ursprünge in München hat. Einige seiner Akrobaten und Schausteller kommen allerdings auch aus aller Welt.

Akrobatin Andrea Navratilova aus Prag verzaubert das Publikum mit atemberaubender Luftnetzakrobatik. Die kolumbianische Gruppe „Los Ortiz“ führt Akrobatik hoch über den Köpfen der Zuschauer vor. Ihre größte Nummer ist das Todesrad. In 13 Metern Höhe laufen die Akrobaten wie in einem Hamsterrad und springen waghalsig durch die Lüfte. Der Name kommt davon, dass die Artisten nicht gesichert sind, sie gehen also jedes Mal ein Risiko ein.

Neben der vielseitigen Akrobatik, Clown Bartolini und Jongleur Maiwen spielen auch Tiere eine große Rolle in der Vorstellung. Zirkusdirektor Kaiser selbst stellt seine holländischen Friesenhengste zur Schau, die Geschwister Kaiser präsentieren die einzigartige Akrobatik auf dem Rücken der Pferde, den schnellsten Jongleur Europas Maiwen Kaiser sowie die Königin der Lüfte Alicia Kaiser mit ihrer atemberaubenden Luftakrobatik.

Außerdem gibt es Kamele, Lamas, Ziegen und Schweine, die mit dem Zirkus reisen. Insgesamt 40 Tiere sind Teil der Truppe. Er sei der größte rollende Zoo in Österreich, ist Chef Kaiser stolz.

Die BVZ verlost insgesamt 10x2 Logenplätze für eine Vorstellung in Oberwart. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach E-Mail an gewinnspiel@bvz.at schicken. Einsendeschluss: 30. Mai.