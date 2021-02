Das ROLLERCOASTERRESTAURANT® Vienna erschließt sowohl in Bezug auf die zum Einsatz kommende Technik, als auch in Bezug auf das Entertainment und sein neuartiges Verkaufskonzept völlig neue Dimensionen in der Gastronomie. Entertainment und Spaß für die Gäste werden hier groß geschrieben. Der Versand der Speisen und Getränke wird von Robotern inszeniert, die übrigens auch spektakulär die Cocktails mixen, bevor sie diese in den Transportvorrichtungen über die Schienen an die Gäste senden.

