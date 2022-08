Wiedersehen in Wiesen: Mit der BVZ zum Stefanie Werger Konzert

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Heuer wird Stefanie Werger noch einmal die Konzertbühnen Österreichs betreten. Die Sängerin mit der unverwechselbar rauchigen Stimme wird ein großartiges Album präsentieren. „Langsam wea i miad“ ist der Titel ihrer CD sowie ihrer Tournee, auf der sie auch viele ihrer Langzeithits interpretieren wird wie „I wü di g ́spian“, „Sehnsucht nach Florenz“ oder „Stoak wie a Felsen“.

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert von Stefanie Werger am 1. September am Festivalgelände in Wiesen. Einsendeschluss: 26. August.