Ab 16. Juli heißt es in Oberpullendorf: Drei Tage Halligalli im Zirkuszelt, Freibereich, Vergnügungspark, Lasershow und mehr. Die Sommer Wiesn feiert ihren 5. Geburtstag. Auf die Gäste warten Spezialeffekte wie professionelle Lichttechnik, Flame Jets, Sparkular Fontänen, Co2 Guns mehr.

Das Programm startet am Freitag, dem 16. Juli. Hier sind Dirndl und Lederhosn angesagt. Umrahmt wird das Ganze mit Livesound von den „Stockhiatlan“ und „Gren2enlos“. Am Samstag, dem 17. Juli, geht es weiter mit dem Electro Circus. Hier heißt es: „Manege Frei“ für alle Festival- und Party-Fans. Am Montag, dem 19. Juli, kommt Hip Hop, Rnb und Deutschrap nach Oberpullendorf – mit dem offiziellen Masters Of Dirt Tour Dj und Mitglied der Juicy Crew: „DJ Mosaken“.

Die BVZ verlost einen BVZ-Tisch für Freitag für sechs Personen und Tickets für Samstag bei der Oberpullendorfer Sommerwiesn.

Kennwort: Sommerwiesn.

Einsendeschluss: 11. Juli.