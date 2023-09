Wild gegrillt: Profi gibt Tipps rund ums Grillen

Bei dem annähernd fettfreien Wildbret muss achtsam mit Hitze umgegangen werden. Grund genug, mit Tom Heinzle einem Profi an den Grill zu folgen. Dabei geht Heinzle in seinem neuen Buch noch ein Stück weiter als bei seinem Bestseller Wild grillen. Dieses Mal stehen auch Wildkräuter auf dem Programm, die er in seinem typischen Tom-Style zusammen mit Wild kreativ zubereitet. Los geht die Reise in den Wald für einen nachhaltigen Genuss.

