An den Tagen der offenen Kellertüren von Donnerstag, dem 12. August, bis Samstag, dem 14. August, kann man hautnah die Gastfreundschaft der Neckenmarkter Winzer und die hervorragenden Weine erleben.

Viele Betriebe sind bequem zu Fuß zu erreichen – aber auch die Pferdekutsche oder OldtimerTraktoren als Fortbewegungsmittel sind bei den Gästen jedes Jahr sehr beliebt.

Zudem gibt es einen Shuttlebus, mit dem auch weiter entlegene Weingüter in kürzester Zeit bequem erreichbar sind. So steht dem gemütlichen Weingenuss zu den Rotweintagen in Neckenmarkt nichts mehr im Wege.

Die BVZ verlost Eintritte für die Rotweintage in Neckenmarkt vom 12. bis 14. August inklusive Weine. Kennwort: Rotweintage. Einsendeschluss: 8. August.