Wir verlosen ein Valentinsfrühstück im Habe D’ere!

Im Habe D’ere Frühstückssortiment warten neben dem klassischen pikanten oder süßen Frühstück auch warme Eiergerichte wie Ham and Eggs und Omelett auf Genießer. Auch gesunde Frühstücksvarianten wie Avocdao Toast oder eine Joghurt Schale mit Himbeeren, Crunchy Müsli und Honig können gewählt werden. Wer es lieber deftig mag, für den stehen Steirisches Eierspeisbrot mit Speck und Kernöl auf der Frühstückskarte. Seit Neuestem kann man auch zwischen zwei veganen Frühstücksvarianten wählen. (Frischkäsetoast oder Avocdatoast).

Die Gäste können aus neun verschiedenen Kombinationen wählen. Wer also den Valentinstag mit den Liebsten genießen will, für den ist ein romantisches Frühstück eine schöne Möglichkeit. Die BVZ verlost für den 14. Februar ein Valentinsfrühstück im Habe D’ere in Oberpullendorf und eine Flasche Prosecco. Kennwort: Habe D‘ere. Einsendeschluss: 9. Februar.