Das Weingut K+K Kirnbauer aus Deutschkreutz präsentiert am 19. Juni in Kooperation mit den Weingütern Cobenzl und Fuhrgassl-Huber seine besten Tropfen in Wine & Sound-Format und lädt ab 13 Uhr zu einem lässigen Nachmittag mit Abstand in die Weingärten des Blaufränkischlandes mit DJ Groundlevel Vienna und Soundvibes ein. Die „Fleischbank by Poor“ und das „Blaufränkisch Weinhotel“ versorgen die Gäste mit kulinarischen Schmankerln.

Die BVZ verlost Tickets für das „Wine & Sound“-Event in Deutschkreutz sowie Weinflaschen. Kennwort: Wine & Sound, Einsendeschluss: 13. Juni