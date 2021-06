Das Cirkuscamp Vegas Team ermöglicht es dieses Jahr Kindern eine Woche lang mitzumachen. Im Cirkuscamp haben die Kinder die Möglichkeit, spielerisch eine eigene Darbietung zu lernen. Von Montag bis Freitag wird fleißig trainiert, damit alle Kinder am Freitag um 15 Uhr vor Familie und Freunden das Gelernte in der Show vorzeigen können.

Das Circuscamp Vegas findet heuer erstmals nicht nur in Podersdorf, sondern auch in Eisenstadt statt. Verpflegung und ein Gruppen T-Shirt zum selber gestalten sind inklusive.

Das Cirkuscamp findet vom 5. bis 9. Juli, 12. bis 16. Juli und 19. bis 23. Juli in Eisenstadt statt. Die Woche ist frei wählbar.

Am ersten Camp-Tag darf jedes Kind alles ausprobieren, um zu schauen, was es gerne in der Abschluss-Show präsentieren möchte. Zur Auswahl stehen Zaubern, Akrobatik, Seiltanz, Moderation der Show, Tiertrainer, Trapezkünstler und vieles mehr.

Die BVZ verlost Plätze für das Cirkuscamp Vegas in Eisenstadt. Wunschtermin bitte bekannt geben.

Kennwort: Cirkuscamp

Einsendeschluss: 23. Juni