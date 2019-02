Auf einer Insel, die an die Form einer Riesenschildkröte erinnert, zeichnet „Totem“ die unglaubliche Reise der Menschheit nach – von ihren amphibischen Ursprüngen bis zur Verwirklichung der Utopie vom Fliegen.

Die Show, in der unter anderem Neandertaler, Cro-Magnon-Menschen und Primaten agieren, zeigt eine Welt archetypischer Figuren.

Abwechselnd werden frühe wie moderne Mythen dargestellt und mit Schöpfungsgeschichten verbunden.

Seit der Weltpremiere am 22. April 2010 in Montreal wurde „Totem“ über 2.800 Mal in über 45 Städten weltweit aufgeführt und begeisterte mehr als 5 Millionen Zuschauer.

Zur Produktion gehört ein Ensemble aus 46 Akrobaten, Darstellern und Musikern aus 19 Ländern.

