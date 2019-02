Am Samstag, dem 23. Feber, ist Dieter Chmelar mit seinem Programm „Wissen Sie nicht, wer ich war? – Ein kabarettreifes Solo“ in der KUGA Großwarasdorf zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr. Im Programm geht es um den letzten Arbeitstag des Society-Journalisten C., der noch eine letzte große Geschichte zu erzählen hat.

Die BVZ verlost Karten. Wer diese gewinnen möchte, schreibt bis 18. Feber ein Mail an gewinnspiel@bvz.at mit dem Kennwort „Chmelar“ oder nimmt hier online teil.

