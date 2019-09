Der Schmutzfink

Sepperl muss heute in die Badewanne! Aber das gefällt dem Sepperl überhaupt nicht und er hofft, mit Hilfe eines Zaubers, sich nie mehr waschen zu müssen.

Aber der Plan scheitert und der Sepperl verwandelt sich in einen Vogel! Wird der Kasperl den kleinen Schmutzfink wieder in den Sepperl zurückverwandeln können?

Die BVZ verlost in Kooperation mit Kiddyspace und der Stadtgemeinde Eisenstadt fünf Karten für ein Kind plus einer Begleitperson für die Kasperlvorstellung am 20. Oktober um 15.30 Uhr im E-Cube in Eisenstadt.

Kiddy Space Das Gütesiegel Kiddyspace sorgt für eine familienfreundliche Gesellschaft. Die Stadtgemeinde Eisenstadt ist bereits Partner.