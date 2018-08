Am 8. September geht das 1. Stegersbacher Sommer Open Air mit Nik P. & Band, Support: Nordwand über die Bühne. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 17 Uhr.

Mit dem großen Erfolg von „Ein Stern der deinen Namen trägt“ für den Nik P. 10-fach Gold für über eine Million verkaufte Singles erhielt und mit dem ECHO 2007 ausgezeichnet wurde, zählt der Künstler heute zu den erfolgreichsten österreichischen Songschreibern und Interpreten seines Genres.

1997 veröffentlichte der damals 35-jährige sein erstes Album und landete mit „Gloria“ gleich seinen ersten großen Hit in seinem Heimatland. Bis heute schaffte es fast jede Singleauskoppelung auf Platz 1 in den Airplaycharts der Radios in Deutschland und Österreich.

Bei der steirischen Gruppe ‚Nordwand‘ ist schon der Name Programm. Kein Ei, das dem anderen gleicht. Vier verschiedene Typen, die in der Gemeinsamkeit der Band ihre Stärken bündeln. Eine neue Generation schickt sich an und eine ebenso neue Generation an Fans findet es toll, weil es ist, wie es ist. Mehr Infos unter www.sunny-sounds.at.