Karin Bachner, die Ella Fitzgerald zu einem ihrer großen Idole zählt, huldigt in einem einzigartigen Open-Air Konzert am 2. August auf Schloss Tabor (Neuhaus am Klausenbach) dieser Jahrhundertstimme.

Als Preisträgerin des Jazz Fest Wien Vocal Award wird Karin Bachner mit der legendären Richard Oesterreicher Pocket Big Band Ellas „Songbook Recordings“ der 50er und 60er Jahre auf der Schlossbühne zum Klingen bringen.

Die BVZ verlost Tickets für das Open-Air Konzert „Ella“ am 2. August auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach. Teilnahmeschluss ist der 18. Juli.

Oder jetzt schon Tickets sichern auf BVZ.at/ticketshop.