„ABBA Symphonic“ – unter diesem Motto findet am 23. März 2019 in der Burgenlandhalle in Oberwart ein absolut sehens- und hörenswertes Gemeinschaftsprojekt von MusikerInnen vorwiegend aus dem Burgenland statt – und zum ersten Mal in der größten Veranstaltungslocation des Landes!

Das „Rock Symphonic Project“ ist ein Zusammenspiel von insgesamt 40 MusikerInnen unter der Leitung von Hans Kausz. Musiker vom Haydnorchester Eisenstadt, Mitglieder des Burgenländischen Blasmusikverbandes, Studenten vom Joseph Haydn Konservatorium Eisenstadt und den Musikuniversitäten Graz und Wien im Zusammenspiel mit professionellen burgenländischen Bandmusikern und 2 stimmgewaltigen Sängerinnen bilden die Basis dieser Künstlervereinigung. Diese einzigartige Mischung garantiert den Besuchern einen musikalischen Leckerbissen!

Messe Oberwart

Ein Abend mit den größten Hits der Popgruppe ABBA - und das im mächtigen Symphonic- Sound!!!

Lasst euch von den unvergesslichen Hits von ABBA und den Stimmen von Gabi Jahn und Miriam Kulmer mit ihren 40 Musikern verzaubern und erlebt einen einzigartigen „Feel-Good“-Abend in der Burgenlandhalle Oberwart.

Kartenvorverkauf:

Büro Messe Oberwart

(Eingang Pinkauferseite, 1.OG)

Informstraße 1

7400 Oberwart

Nähere Informationen unter 0335233023

Bürozeiten: Mo-Do 8.00 - 15.00 Uhr

Die BVZ verlost Tickets für die unvergesslichen Hits von ABBA Symphonic am 23. März in der Burgenlandhalle in Oberwart.

Teilnahmeschluss: 12. März