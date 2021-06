Bereits zum 6. Mal findet die größte Rummesse Mitteleuropas parallel mit dem 5. Ginmarkt Wien in der Ottakringer Brauerei statt. Um die Sicherheit der Rum- und Gin-Liebhaber zu gewährleisten, sind Tickets im Zeitkarten-Modell erhältlich. Pro Messe und Veranstaltungstag können Gäste zwischen dem Nachmittags- oder Abend-Zeitfenster, zu denen eine limitierte Personenanzahl zugelassen wird, wählen. Damit wird sichergestellt, dass pro Besucher ausreichend Platz verfügbar ist und der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Mit dem Vienna Rumfestival wird Wien heuer zum 6. Mal zum internationalen Hotspot rund um das Thema Rum. Über 40 Produzenten und Aussteller präsentieren hunderte Sorten Rum aus aller Welt. Parallel zum Vienna Rumfestival findet in den weitläufigen Räumlichkeiten der Ottakringer Brauerei der Ginmarkt Wien statt. Gin Produzenten, Barkeeper und Brandmanager präsentieren an unterschiedlichen Ständen zahlreiche Brands. Ein Live-DJ, eine Indoor Food- & Bar-Area und vieles mehr laden zum Verkosten ein. Die BVZ verlost Tickets für einen Gin-Slot nach Wahl am 24. und 25. September in der Ottakringer Brauerei in Wien.

Kennwort: Ginmarkt.

Einsendeschluss: 3. Juli.