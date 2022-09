Karten für das Konzert von The Z und folkshilfe zu gewinnen!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 feiert am 23. September ihren 40. Geburtstag. In der Ottakringer Brauerei warten mit The Z und folkshilfe zwei tolle österreichische Acts auf die Gratulanten. Für die Verpflegung bei dem Green Event sorgen die Brauerei Ottakringer und ein Bio-Foodtruck der Wrap Stars. Das Geburtstagsfest von GLOBAL 2000 wird als Green Event geplant und durchgeführt. Ein großer Fokus in der Planung und Durchführung liegt auf Müllvermeidung und Nachhaltigkeit.

Die BVZ verlost Tickets für das Konzert „folkshilfe“ am 23. September in der Ottakringer Brauerei in Wien. Kennwort: Folkshilfe Einsendeschluss: 18. September.