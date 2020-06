Auf insgesamt 13 Hektar reifen in den hauseigenen Obstgärten der Brennerei Lagler in Kukmirn im sonnigen Südburgenland Früchte in bester Qualität heran. Davon kann man sich mit dem Gourmetpaket überzeugen.

Die BVZ verlost in Kooperation mit der Spezialitätenbrennerei Lagler aus Kukmirn ein Gourmetpaket. Dieses beinhaltet:

1 x Lagler Birnenbrand 0,35l

1 x Lagler Weichsellikör 0,35l

1 x Regionaler Honig 200g

2 x Regionale Marmeladen 200g

Teilnahmeschluss ist der 24. Juni.