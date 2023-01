Jetzt Karten für Marco Pogo gewinnen!

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Wer den Job als Arzt hinschmeißt, um mit seiner Band Turbobier durchzustarten und dann im Gefängnis zu spielen, wer auf China-Tour die mongolische Mafia verärgert, wer in Kambodscha knapp eine Busfahrt überlebt, um von Happy Cookies ausgeknockt zu werden, wer dem österreichischen Bundeskanzler zu einem Shitstorm verhilft, wer mit dem Wiener Bürgermeister im Rathaus Schallplatten bespricht, wer mit der Bierpartei der Nationalratswahl 1 Promille der Stimmen holt, um dann Bezirksrat zu werden, der sollte über all das ein Buch schreiben. Genau das hat er jetzt getan. Marco Pogo ist Arzt, Bierbrauer, Politiker und Punkmusiker. Seine politische Energie bündelt er in Wien-Simmering, dem geheimen Zentrum Österreichs. Sein Bier verkauft er über Österreichs Grenzen hinaus und mit seinen Bands tourte er quer durch die Welt.

Die BVZ verlost Tickets für „Gschichtldrucker“ mit Marco Pogo am 24. Februar in der KUGA Großwarasdorf. Kennwort: Marco Pogo. Einsendeschluss: 22. Jänner.