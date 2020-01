Shoppen im Fashion Outlet Parndorf.

Das Parndorf Fashion Outlet bietet in über 70 Shops mehr als 100 Mode- und Lifestyle-Marken auf einer Einkaufsfläche von über 20.000 Quadratmetern. Mit Rabatten bis zu 70 Prozent lässt es sich ganz entspannt shoppen. Für eine kleine Stärkung zwischendurch stehen Cafés und Restaurants zur Verfügung. Das Parndorf Fashion Outlet liegt an der Ostautobahn A4 an der Ausfahrt Neusiedl am See – Gewerbepark (Exit 45).

Die BVZ verlost in Kooperation mit dem Fashion Outlet Parndorf Gutscheine im Wert von 100 Euro. Kennwort: Fashion Outlet Parndorf. Einsendeschluss: 30. Jänner.

Einsendungen per Mail an: gewinnspiel@bvz.at, per Post an BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt oder auf BVZ.at. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Teilnehmer erklären sich bereit, dass personenbezogene Daten dem Veranstalter weitergeleitet werden, um die Ticketaushändigung am Veranstaltungstag zu ermöglichen.